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В доме престарелых в Зазимье под Киевом новая вспышка заболевания COVID-19: медики назвали причину
В селе Зазимье под Киевом в пансионате для престарелых случилась новая вспышка коронавирусной инфекции. Тринадцатью заболевшими в апреле дело не ограничилось. Стало известно о девяти новых заразившихся: семи постояльцах и двух медработниках.
Как сообщает «Трибуна-Бровары», анализы у находящихся в пансионате были взяты еще 14 мая, то из-за загруженности лаборатории результаты пришли только сейчас. В доме престарелых на карантине находятся 19 пожилых людей и пятеро сотрудников заведения.
Врачи подозревают, что карантинные нормы в заведении либо соблюдались избирательно, либо вообще не соблюдались, из-за чего инфекция легко смогла распространиться.
Напомним, трое постояльцев частного дома престарелых умерли от осложнений коронавирусной инфекции. Проверка в пансионате показала, что центр работал без нужных документов. Было объявлено расследование о незаконной лечебной деятельности, руководителю объявили о подозрении. Позднее уголовное производство переквалифицировали: расследуется нарушение санитарных правил в период вспышки заболевания.158
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