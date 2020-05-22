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Происшествия

Кровавая разборка на Житомирщине: арендатор пруда во время ссоры застрелил семерых

9:25 22 мая 2020
пруд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Житомирской области в ночь на 22 мая случилась трагедия. В селе Новоселица Попельнянского района мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек. Стрелок задержан.

Поводом для конфликта стал спор за частные пруды. Стрелком оказался местный бизнесмен, арендатор водоемов. Личность жертв выясняется.

На месте работают следственно-оперативные группы.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Житомирской области браконьер обстрелял егерей, когда был уличен в незаконном вылове рыбы. По похожим причинам случился конфликт в Винницкой области: браконьеры напали на местного жителя, недовольного нарушением правил охоты.

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