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Происшествия

Расстрелял старых друзей: в МВД рассказали подробности бойни на Житомирщине (фото)

10:14 22 мая 2020
ружье
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В полиции раскрыли первые результаты расследования по поводу кровавых ночных разборок со стрельбой на Житомирщине. По последним данным, и стрелок, и его жертвы были давними приятелями. Все девятеро участников ночных событий — киевляне, а в Новоселице мужчины собрались для рыбалки.

Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, выяснилось, что конфликт возник после совместного застолья. 58-летний арендатор пруда, профессиональный охотник за что-то обиделся на своих гостей и сначала смертельно ранил двоих оставшихся с ним приятелей, а потом устроил стрельбу в сарае, куда ушла отдыхать оставшаяся компания. Лишь одному из потенциальных жертв удалось убежать в лес, добраться до ближайшего села и вызвать полицию.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Принадлежащее ему гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ» изъято. Мужчину собираются направить на судебно-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.

озеро

Напомним, стрельба на прудах в Житомирской области случилась в ночь на 22 мая. Первые выстрелы прозвучали около часа ночи.

Как сообщали «ФАКТЫ», озера в Житомирской области являются популярным местом рыбалки и периодически здесь возникают конфликты между группами приехавших на отдых.

Фото Антон Геращенко/Facebook

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