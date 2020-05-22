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Перед причастием — дезинфекция: ПЦУ разъяснила, как теперь молиться в храмах
С 22 мая, когда в Украине вводится адаптивный карантин, постепенно будут восстанавливаться богослужения в храмах ПЦУ с участием мирян с соблюдением мер безопасности, в том числе, и при причастии.
«Призываем всех верующих, которые проявили себя во время карантина как сознательные и ответственные граждане, и в дальнейшем руководствоваться мудростью, рассудительностью, любовью и уважением к своим ближним, заботясь об их здоровье», — отмечают в Православной церкви Украины.
Сообщается, что согласно решению Кабинета Министров Украины, разрешены богослужения с соблюдением безопасной дистанции — из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.
«Перед тем, как пойти на богослужение, нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, или же недавно контактировали с больными. В храм следует заходить только в масках. Если ее нет, то приход должен предложить ее верующим. Также в храме обязательно должны быть дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. Кроме этого, следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона», — отмечают в ПЦУ.
Что же касается размещения людей во время богослужения, то в случае заполняемости храма, оставшиеся верующие могут находится возле него — для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобного и безопасного размещения. И, по возможности, разместить на улице средства трансляции.
«Причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым Таинством как священник, так и миряне, должны продезинфицировать руки», — добавили в ПЦУ.
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