Украина

После 22 мая в Украине введут адаптивный карантин: чего ожидать

В правительстве планируют продлить карантин и после 22 мая, но он будет адаптивным — в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе Украины.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, планируется несколько этапов смягчения ограничительных мер — каждые десять дней после 22 мая: 1 июня, 10 июня, 21 июня…

«Мы вводим три критерия по заболеваемости коронавирусной инфекцией — количество заболевших за 7 дней, заполненность больниц (не больше 50 процентов), количество проведенных тестов», — отметил глава Минздрава. По его словам, если ситуация в регионе будет укладываться в показатели, то область может переходить на следующий этап смягчения карантинных мер.

Максим Степанов отметил, что после 22 мая в правительстве «видят возобновление работы городского транспорта», а также спортивных мероприятий. Правда, при условии соблюдения санитарных норм и карантинных ограничений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине не исключили, что работу метро могут возобновить с 25 мая, но только в тех городах, где это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

366

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter