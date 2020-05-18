Здоровье и медицина

Заболел настоятель: еще один мужской монастырь в Украине закрыли на карантин

В Ровенской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли монастырь Православной церкви Украины в селе Панталия Дубенского района. Ранее в Тернопольской области от коронавируса скончался хорист церкви ПЦУ.

Как сообщает «Рівне вечірнє», коронавирус в Дубенском районе обнаружили у игумена мужского монастыря Николая (Хмарного). В результате архиепископ Ровенский и Острожский Илларион распорядился закрыть монастырь для посетителей.

Ровенская епархия ПЦУ выступила с официальным заявлением: «Обращаемся ко всем, кто в последнее время посещал Крестовозвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к своему семейному врачу».

Ранее сообщалось, что в Киеве коронавирус обнаружили еще в одном храме.

Фото: «Рівне вечірнє»

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