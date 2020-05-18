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Заболел настоятель: еще один мужской монастырь в Украине закрыли на карантин
В Ровенской области в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли монастырь Православной церкви Украины в селе Панталия Дубенского района. Ранее в Тернопольской области от коронавируса скончался хорист церкви ПЦУ.
Как сообщает «Рівне вечірнє», коронавирус в Дубенском районе обнаружили у игумена мужского монастыря Николая (Хмарного). В результате архиепископ Ровенский и Острожский Илларион распорядился закрыть монастырь для посетителей.
Ровенская епархия ПЦУ выступила с официальным заявлением: «Обращаемся ко всем, кто в последнее время посещал Крестовозвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к своему семейному врачу».
Ранее сообщалось, что в Киеве коронавирус обнаружили еще в одном храме.
Фото: «Рівне вечірнє»132
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.