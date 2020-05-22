Курс доллара снова пошел вверх: с чем это связано

Деньги

Если первую половину недели доллар умеренно дешевел, то теперь он начал отвоевывать свои позиции. За последние два дня, со среды, 20 мая, американская валюта подорожала сразу на 25 копеек, а европейская и вовсе на 44 копейки. Так, 22 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,77 грн за доллар и 29,46 грн за евро. На наличном рынке также наблюдается рост курсов доллара и евро на 20−30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,66 грн, купить — по 26,91 грн; евро — сдать по 28,94 грн, купить — по 29,43 грн. И это при том, что перспектива получения денег от МВФ стала почти реальностью.

В четверг вечером, 21 мая, Международный валютный фонд и правительство Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества Stand By. Общая сумма кредита составит пять миллиардов долларов. Как сказано в официальном сообщении фонда, группа сотрудников МВФ во главе с Иванной Владковой-Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинским правительством.

Программа рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направлены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины устранить последствия коронавируса, говорится в сообщении. В МВФ также отметили, что эта финансовая поддержка сможет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к экономическому росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится.

В фонде также ожидают, что эта договоренность «станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки». Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством фонда и исполнительным советом МВФ. Рассмотрение вопроса правлением ожидается в ближайшие недели, отметили в МВФ.

— На минувшей неделе доллар к гривне изменился незначительно и по-разному на разных сегментах валютного рынка, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,69 грн до 26,59 грн (-0,4%). Хотя в пятницу он вырос до до 26,77 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,67−26,69 грн до 26,70−26,74 грн (+0,1%/+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,64−26,92 до 26,64−26,91. При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 1,0%.

Доллар устойчиво снижался каждый день вплоть до среды. В среду ситуация кардинально изменилась, и доллар заметно подорожал, отыграв сразу несколько предыдущих дней снижения. В четверг рост доллара продолжился, хотя и был более умеренным. Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на «узком» рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривная может вернуться к укреплению.

На ближайшую неделю мы не ожидаем существенного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7−26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6−26,9 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Эксперты пояснили, с чем связан рост курса доллара.

— Курс гривни утром в пятницу, 22 мая, снизился до отметки 26,74 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок переваривает сообщение о том, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о резервном кредите на 18 месяцев, который открывает доступ к займу 5 млрд долларов. После подписания закона о банковском регулировании, который запрещает возвращение «ПриватБанка» его бывшим владельцам, фактические преграды для возобновления сотрудничества были сняты, поэтому новость о сотрудничестве с Фондом уже была заложена в цены.

Сотрудничество с МВФ в перспективе ближайших 12 месяцев позитивно повлияет на гривню и снимет риски глубокой девальвации. Однако краткосрочно рынок будет находиться под влиянием спроса и предложения. В последние дни на рынке появились нерезиденты, которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому, если на рынке не появится сильных продавцов, гривня продолжит терять свои позиции.



Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит свои позиции и будет двигаться в диапазоне 26,6−26,8 гривни за доллар. Рынок остается с низкой ликвидностью, поэтому крупные покупатели или продавцы могут оказать на гривню сильное влияние, — считает Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что начатая в в нынешнем году государственная программа льготного кредитования малого бизнеса по ставкам 5−7-9%, пока не дала ожидаемого результата. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, за три месяца всеми банками-партнерами программы выдано всего 462 кредита, что очень мало. Эксперты назвали ряд причин, почему предложенная Владимиром Зеленским программа льготного кредитования не заработала в полную силу. Одна из этих причин, — карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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