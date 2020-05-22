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Стало еще опаснее: в ООН обеспокоены ростом числа раненных на Донбассе детей
С начала текущего года от обстрелов на Донбассе пострадали десять детей. Число таких случаев увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Только за первую неделю мая зафиксировано шесть инцидентов, когда дети были ранены из-за обстрелов. Такие данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Специалисты фонда констатируют, что жизнь 430 тысяч детей в зоне конфликта стала еще невыносимее. С начала года зафиксировано девять обстрелов школ. Были и пострадавшие — осколочные ранения получила 17-летняя девушка, случайно оказавшаяся во дворе.
«Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, но и постоянно находятся под угрозой обстрелов. Мы призываем соблюдать договоренности о прекращении огня», — заявила региональная директор ЮНИСЕФ по Европе Афшан Хан.
В ООН отмечают, что дети, живущие в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, перманентно испытывают высокий уровень стресса. Теперь стрессовая нагрузка будет еще сильнее, поскольку в ряде районов школьники не смогут продолжить обучение, даже дистанционно, введено ограничение свободного передвижения, дети находятся практически в полной изоляции.
В ЮНИСЕФ подсчитали, что на решение гуманитарных проблем семей с детьми в зоне конфликта на востоке Украины необходимо 9,8 млн долларов. Пока фонду удалось собрать лишь четверть от необходимой суммы на 2020 год.
Напомним, в прошлые годы помощь от ЮНИСЕФ направлялась на медицину для детей на Донбассе, на обеспечение детей чистой водой, на образовательные проекты.
Фото unicef.org58
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