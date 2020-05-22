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Притворявшегося миллиардером рэпера похитили и замучили до смерти, требуя отдать несуществующие деньги (фото, видео)
Португальский рэпер Давид Мота, известный также под псевдонимом Mota Jr, найден мертвым в лесу. Как пишет издание The Sun, он пропал более двух месяцев назад. По словам матери Давида Филомены, его похитили посреди ночи. Сначала по телефону позвонила девушка, попросившая разрешения войти в дом, но вместо нее ворвались двое вооруженных мужчин, которые увезли рэпера с собой.
Как полагает полиция, 28-летнего Давида бандиты подвергли пыткам, требуя отдать деньги, которых у него на самом деле не было.
Как пишет издание The Sun, Мота пытался изобразить богача, выкладывая в соцсетях снимки с драгоценностями, деньгами и дорогими машинами. В своих музыкальных видеоклипах он часто также рассказывал о том, как живется миллиардерам. Хотя на самом деле его финансовое состояние было весьма далеко от столь благополучного.
Однако преступники, по всей видимости, приняли его хвастовство за чистую монету и требовали раскрыть им тайники, где он держит свои богатства. Ничего не добившись, они убили Давида. А потом, забрав его ключи, проникли в дом семьи Мота и ограбили его — хотя и нее нашли той добычи, на которую рассчитывали.
Наиболее известной композицией Mota Jr стал хит Ca Bu Fla Ma Nau, который он записал вместе со своим приятелем Пирукой. Видео набрало более 21 миллиона просмотров на YouTube.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер из киносаги «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми.
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Притворявшегося миллиардером рэпера похитили и замучили до смерти, требуя отдать несуществующие деньги (фото, видео)
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