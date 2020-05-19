Актер из киносаги «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми (фото)

Шоу-бизнес

Актер из вампирской киносаги «сумерки» Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы Тайлера Кроули, и его девушка Натали Адеподжу найдены мертвыми в Лас-Вегасе. Грегори было 30 лет, его возлюбленной — 27. Как сообщает издание People, причина смерти выясняется.

У Бойса, сына ассистента режиссера, осталась десятилетняя дочь Алайя, а у его подруги — маленький сын Иджипт от предыдущих отношений.

По словам Грегори, который постоянно проживал в Лос-Анджелесе и работал поваром, он и Натали вместе разрабатывали бизнес-план и готовились открыть собственное дело.

В декабре прошлого года, на свой день рождения, Бойс писал в Instagram, что не надеялся дожить до 30 лет. «В какой-то момент я не думал, что смогу дотянуть до 30. С годами я, как и все, совершал ошибки…», — сообщил он, поздравляя самого себя с праздником, но не уточняя, что имеет в виду. И добавил: «Счастливого мне 30-летия! Давай сделаем эти оставшиеся тебе годы самыми лучшими».

Грегори и Натали

Кадр из фильма "Сумерки"

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