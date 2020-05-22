- 12:08 Мерзлякам — не грустить: синоптик рассказала о погоде в конце мая и в начале июня (инфографика)
- 12:05 "Бедные люди": в 200-метровой очереди на троллейбус киевляне стояли полтора часа
- 11:52 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:52 Экс-футболист сборной России заразился коронавирусом
- 11:43 Спасали друзей из горящей машины: в сети рассказали о состоянии бойцов ВСУ, попавших под обстрел на Донбассе
- 11:30 Притворявшегося миллиардером рэпера похитили и замучили до смерти, требуя отдать несуществующие деньги
- 11:30 Стало еще опаснее: в ООН обеспокоены ростом числа раненных на Донбассе детей
- 11:19 «Динамо» — «Рух»: онлайн-видеотрансляция матча
- 11:18 Минздрав признал Киев и еще 11 областей не готовыми к смягчению карантина
- 11:16 Курс доллара снова пошел вверх: с чем это связано
- 10:55 Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко
- 10:40 Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места трагедии
"Бедные люди": в 200-метровой очереди на троллейбус киевляне стояли полтора часа (видео)
Жители Киева запечатлели на видео, как город страдает из-за отсутствия нормально работающего транспорта. Сотрудники компаний, открывшихся после карантина, вынуждены по полтора-два часа стоять в очереди, чтобы добраться на работу. Страдают не только жители отдаленных жилмассивов, таких как Троещина. Без метро плохо пришлось всей левобережной части города, в том числе густонаселенным массивам Дарница и Воскресенка.
«Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, которые с пяти утра ехали сюда, что отсюда ехать на Петровку. А все потому, что кто-то отменил карантин, но не запустил транспорт», — констатируют авторы видео.
Напомним, ряду компаний в Киеве с 12 мая разрешили открыться после карантина. Заработали парикмахерские, кафе с летними террасами, стоматологические кабинеты. Вернуть общественный транспорт к работе в нормальном режиме (для всех, а не только для обладателей спецпропусков) город рассчитывает с 23 мая.55
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Притворявшегося миллиардером рэпера похитили и замучили до смерти, требуя отдать несуществующие деньги (фото, видео)
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…