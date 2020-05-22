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"Бедные люди": в 200-метровой очереди на троллейбус киевляне стояли полтора часа (видео)

12:05 22 мая 2020
очередь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жители Киева запечатлели на видео, как город страдает из-за отсутствия нормально работающего транспорта. Сотрудники компаний, открывшихся после карантина, вынуждены по полтора-два часа стоять в очереди, чтобы добраться на работу. Страдают не только жители отдаленных жилмассивов, таких как Троещина. Без метро плохо пришлось всей левобережной части города, в том числе густонаселенным массивам Дарница и Воскресенка.

«Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, которые с пяти утра ехали сюда, что отсюда ехать на Петровку. А все потому, что кто-то отменил карантин, но не запустил транспорт», — констатируют авторы видео.


Напомним, ряду компаний в Киеве с 12 мая разрешили открыться после карантина. Заработали парикмахерские, кафе с летними террасами, стоматологические кабинеты. Вернуть общественный транспорт к работе в нормальном режиме (для всех, а не только для обладателей спецпропусков) город рассчитывает с 23 мая.

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