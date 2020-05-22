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Украина

Не прошло и три года: суд признал незаконной пешеходную зону на киевском Подоле

13:20 22 мая 2020
площадь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве суд после более чем двух двух лет разбирательств отменил распоряжение КГГА о пешеходной зоне на столичном Подоле. Решение вынес Окружной административный суд Киева, уже успевший скандально прославиться вердиктами по поводу киевских улиц.

Иск в суд подали шесть неназываемых граждан, недовольных транспортными ограничениями на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Планы о пешеходной зоне на Подоле в Киеве вынашивались давно, но официально были оформлены лишь летом 2017 года. С того времени транспортные потоки в столице были пущены в объезд, а Контрактовая площадь стала зоной без автомобилей.

Теперь почти три года спустя судьи решили, что власти города не имели права запрещать на Подоле движение транспорта — только вводить временные ограничения. Кроме того, суд настаивает, что Киев должен был предварительно провести общественные слушания и не вносить изменения в генеральный план города до 2020 года.

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Киевской горгосадминистрации оставили право на апелляцию.

Напомним, решение КГГА о пешеходном Подоле с самого начала понравилось не всем. Столичные автомобилисты говорили, что одиноким пешеходам на Контрактовой площади было бы не тесно и на тротуарах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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