«Инвестохиллс Веста» «убивает» украинские предприятия, – СМИ

Украина

Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», которой СМИ приписывают российские корни, фактически убивает украинские предприятия. Об этом говорится в расследовании Delo.ua.

По словам автора расследования, компания судится в судах всех регионов и всех уровней со множеством юридических и физических лиц: «Среди примеров агрессивных нападок такие крупные предприятия, как «Восток Солар», активы Константина Жеваго («Росава», «Днепрошина», «Кременчугмясо»), «Яблуневий дар» и «Танк Транс». Все они в прошлом кредиторы «Дельта банка», требования по долгам которых выкупила «Инвестохиллс Веста».

В материале отмечается, что выкуп права требования долгов является основной деятельностью «Инвестохиллс Веста» и стал достаточно популярной схемой легализации коллекторской деятельности: «Имея на дворе финансовый кризис, который в украинских условиях осложнен многолетней войной на востоке страны и девальвацией, разрушенными рынками и прочими проблемами, на долговых рынках выживают только те, кто выставляет максимальные требования на минимальные долги, накручивания на них всевозможные пени, штрафы и проценты, подкрепляя это всеми способами давления».



Так, согласно данным аналитической системы Youcontrol, учредителями финансовой компании «Инвестохиллс Веста» являются Андрей Волков с 1% и ООО «Инвестохиллс Партнерз Украина», которая полностью принадлежит кипрской «Инвестохиллс Партнерз ЛТД», а конечным бенефициаром является Антониоу Константинос.

Журналист в материале напомнил, что в 2014 году Андрей Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006—2009 годах был главой правления ««Альфа-Банка» (Украина). Как ранее сообщил «24 телеканал», за атакой на «Восток Солар» стоял Павел Фукс, который, по данным СМИ, контролировал финкомпанию «Веста».

По информации «Delo ua», юристы одной из компаний на условиях анонимности сообщили, что менеджеров «Инвестохиллс Веста» якобы консультируют бывшие сотрудники «Дельта банка», среди которых якобы фигурируют экс-заместитель главы правления «Дельта банка» Виталий Масюра и экс-юрист Валентин Засуха.

«Уж слишком хорошо они разбираются в бизнесе и нюансах работы компании, которая делилась этими данными с банком, где брала кредит, но не посвящала в подробности никого в «Инвестохиллс», — говорится в материале «Delo ua».

Журналист задает вопрос, долго ли еще правоохранительные органы будут закрывать глаза на такую бурную «деятельность»?

«Ведь намеренно ставить палки в колеса и добивать представителей украинской экономики в нелегкие для нее времена — то еще откровенное преступление», — резюмирует автор расследования.

На фото: Андрей Волков, учредитель компании «Инвестохиллс Веста»

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