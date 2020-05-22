Украина

Сигнал о помощи поступил с морского буксира Одесского порта, выполнявшего работы в открытом море, на дальнем рейде. По открытым каналам связи моряки обратились к службам порта: «У капитана сердечный приступ, необходима срочная помощь!» Экипаж мгновенно сменил курс следования буксира и на максимально возможном ходу направил судно в базовый порт.

На «SOS!» моментально отреагировали моряки с корабля Морской охраны «Григорий Куропятников», которые несли службу в том же районе. Они изменили курс, по ходу совместно со своими гражданскими коллегами решив лишний раз не беспокоить больного, не терять время на подход к буксиру и на непростую пересадку. Поэтому корабль стал сопровождать буксир, который нуждался в свободном фарватере. Практически выполнил функцию своеобразного морского ГАИ.

Помимо того, из порта навстречу выдвинулся малый скоростной катер Морской охраны с медиком и соответствующим медоборудованием на борту. К счастью, успели вовремя. Капитана передали врачам «скорой», которая уже стояла на причале. По их словам, угрозы для жизни нет.

Экипаж буксира поблагодарил Морскую охрану, служащие которой не оставили их один на один с бедой в море.

Напомним, в феврале украинский экипаж вертолета Ми-8 из состава национального контингента в Конго спас жизнь иностранному военному. Тяжелобольного марокканца вовремя доставили в госпиталь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о страшном случае в Донецкой области: там утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля.

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