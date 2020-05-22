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Актрису и модель L'Oreal изуродовал и едва не лишил глаза пес, которого она взяла из приюта (фото)

Польскую актрису Александру Прыковску, которая была лицом косметической компании L'Oreal, страшно изуродовала собака, которую она взяла из приюта для домашних животных несколько месяцев назад. Как пишет издание Daily Mail, 33-летняя Александра едва не лишилась глаза и получила серьезную травму лица. Молодая женщина была госпитализирована в одну из больниц Варшавы.

Собаку по кличке Логан Александра вернула в приют, руководство которого заявила, что причиной атаки животного стало неправильной поведение самой пострадавшей. И что у Логана, который перенес онкологическое заболевание, было тяжелое прошлое, поэтому он требовал повышенной заботы и внимания, что помогло бы новой хозяйке завоевать его доверие. По словам администрации приюта, Прыковска могла воспользоваться консультироваться у состоящих при приюте специалистов по поведению животных, но не сделала этого.

Актриса в свою очередь обвиняет приют в том, что он утаил от нее информацию о собаке. По ее словам, Логан несколько раз кусал ее еще до этой жуткой атаки. А также укусил дочку соседа и жену своего предыдущего владельца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта.



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