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Происшествия

Масштабная автокатастрофа на трассе Киев — Одесса: среди погибших и пострадавших — дети (фото)

13:59 22 мая 2020
ДТП под Жашковом
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром в пятницу, 22 мая, на трассе Киев — Одесса произошло страшное ДТП, в котором погибли трое взрослых и шестилетний мальчик. Ранее под Одессой погиб мальчик и его отец, который на мопеде внезапно выскочил на встречную полосу на красный свет.

Как сообщает первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, автакатастрофа произошла в районе города Жашков — в ДТП попали три авто.

«По предварительным данным, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что она свободная, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21 114. А грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся», — сообщает офицер полиции.

В автомобиле ВАЗ-21 114 ехали шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли — 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В авто Toyota Land Cruiser пострадали двое детей 4 и 11 лет, их также госпитализировали.

«Ни в одном автомобиле не было кресел для детей», — добавляет Алексей Билошицкий.

По его информации, за январь-апрель 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 — с пострадавшими, в которых погибли 42 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото с места смертельного ДТП в Киеве, в котором погиб 33-летний байкер. Пилот, столкнувшийся с автомобилем «Шевроле», пролетел по воздуху два десятка метров.

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