Происшествия

В Киеве в жутком ДТП погиб молодой байкер: первые фото

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием водителя «Шевроле» и мотоциклиста. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 августа 2019 года на проспекте Победы в Киеве в лобовом ДТП погиб известный диджей Александр Лисогор (Gabber). В сеть попало видео аварии.

При столкновении, которое произошло 9 мая на Дарницком бульваре, 23, водитель байка пролетел в воздухе около 20 метров, сообщили очевидцы в паблике dtp.kiev.ua.

Попытки свидетелей и прибывших через 4 минуты медиков экстренной помощи оказать помощь пострадавшему увенчались кратковременным успехом — 33-летнего парня доставили в больницу в критическом состоянии.

Тем не менее позднее стало известно о его смерти.

В сети появилось фото с места катастрофы.

Напомним, ранее во Львове в ДТП погибли капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра, и рядовой полиции Юрий Савка, полицейского батальона полиции особого назначения. Парни ехали на мотоцикле, которым управлял Игорь Цюпка. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

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