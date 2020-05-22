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Происшествия

Переехал из России еще при Союзе: раскрыты подробности о мужчине, устроившем кровавую бойню на Житомирщине

15:20 22 мая 2020
Анатолий Захаренко на месте трагедии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Устроившего массовый расстрел на Житомирщине Анатолия Захаренко в селе звали «Кацапом», ведь еще в 1986 году он переехал сюда из России. В последнее время мужчина, который в свое время успел поработать трактористом, официально был безработным и жил на пенсию по инвалидности — у него были проблемы с сердцем. Такие подробности выяснили журналисты КП в Украине.

По словам жителей села Новоселица, несмотря на наличие семьи, по словам местных, почти все время Анатолий проводил на пруду, где жил в вагончике.

Собеседники журналистов рассказали, что мужчина владел прудом, на берегу которого построил для отдыхающих домики, беседки и баню. Тем не менее с местных жителей денег за рыбалку якобы не брал.

На ружье, ставшее орудием убийства, у мужчины было разрешение. Агрессии он никогда не проявлял.

Напомним, в полиции называют Анатолия Захаренко арендатором пруда. Жертвами его стрельбы стали семеро приятелей мужчины. Стрелка собираются подвергнуть судебно-психиатрической экспертизе. «ФАКТЫ» публиковали фото с места трагедии,

Коллаж КП в Украине

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