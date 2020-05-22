Происшествия

Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места трагедии

В полиции опубликовали фото с места массового ночного убийства на Житомирщине. Стрельба была устроена в популярном месте отдыха у прудов. Задержан подозреваемый — арендатор водоема. Жертвами стали семь приятелей мужчины.

Полицию на место вызвал один из мужчин, которому чудом удалось спастись от стрелка.

Чем был вызван конфликт, приведший к трагедии, выясняется. Пока известно, что ссора возникла после обильного застолья.

Напомним, по подозрению в убийстве задержан 58-летний арендатор пруда. Стрельба велась из охотничьего ружья «Иж». Оружие изъято, а мужчину проверят на вменяемость.

Фото Антон Геращенко/Facebook

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