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Массовое убийство на Житомирщине: появились фото с места трагедии
В полиции опубликовали фото с места массового ночного убийства на Житомирщине. Стрельба была устроена в популярном месте отдыха у прудов. Задержан подозреваемый — арендатор водоема. Жертвами стали семь приятелей мужчины.
Полицию на место вызвал один из мужчин, которому чудом удалось спастись от стрелка.
Чем был вызван конфликт, приведший к трагедии, выясняется. Пока известно, что ссора возникла после обильного застолья.
Напомним, по подозрению в убийстве задержан 58-летний арендатор пруда. Стрельба велась из охотничьего ружья «Иж». Оружие изъято, а мужчину проверят на вменяемость.
Фото Антон Геращенко/Facebook1300
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