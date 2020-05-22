Происшествия

Расстрел людей на Житомирщине: полиция показала новые фото, а эксперт указал на важный момент

Полицейские Житомирской области, расследующие кровавую расправу в Новосельцево, которая произошла в ночь на 22 мая, констатировали, что все погибшие были знакомыми стрелка, Анатолия Захаренко, и поддерживали с ним приятельские отношения.

На месте происшествия были обнаружены пять зарегистрированных единиц оружия, включая автомат Калашникова и ружье убийцы.

Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами, один из которых — арендатор. Согласно предварительной версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек.

Еще один рыбак смог спастись бегством — он и сообщил о происшествии полицейским.

В настоящее время начата судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.

Убийство произошло после застолья

В свою очередь глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин обратил внимание на то, что на оперативном фото полиции автомат одного из погибших снят с предохранителя. Он также выразил надежду на то, что следствие непредвзято разберется в случившемся, ведь в сети уже начали требовать для Захаренко высшей меры наказания.

Напомним, журналисты выяснили подробности биографии подозреваемого в массовом убийстве.

Фото полиции Житомирской области

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