26.66 / 26.92 28.89 / 29.39
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Расстрел людей на Житомирщине: полиция показала новые фото, а эксперт указал на важный момент

16:37 22 мая 2020
На месте происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Полицейские Житомирской области, расследующие кровавую расправу в Новосельцево, которая произошла в ночь на 22 мая, констатировали, что все погибшие были знакомыми стрелка, Анатолия Захаренко, и поддерживали с ним приятельские отношения.

На месте происшествия были обнаружены пять зарегистрированных единиц оружия, включая автомат Калашникова и ружье убийцы.

Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами, один из которых — арендатор. Согласно предварительной версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек.

Еще один рыбак смог спастись бегством — он и сообщил о происшествии полицейским.

В настоящее время начата судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.

Убийство произошло после застолья

В свою очередь глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин обратил внимание на то, что на оперативном фото полиции автомат одного из погибших снят с предохранителя. Он также выразил надежду на то, что следствие непредвзято разберется в случившемся, ведь в сети уже начали требовать для Захаренко высшей меры наказания.

Напомним, журналисты выяснили подробности биографии подозреваемого в массовом убийстве.

Фото полиции Житомирской области

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На месте происшествия

Расстрел людей на Житомирщине: полиция показала новые фото, а эксперт указал на важный момент

место убийства на Житомирщине

Кровавая бойня на Житомирщине: причина гибели участников АТО и новые подробности

Место расстрела под Житомиром

Названы имена погибших под Житомиром бойцов Нацгвардии

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер