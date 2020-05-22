- 16:42 «Фармак» предупредил о фейках в СМИ относительно препарата «Амизон», — пресс-служба
- 16:37 Расстрел людей на Житомирщине: полиция показала новые фото, а эксперт указал на важный момент
- 16:36 Экс-муж Лолиты Милявской намекнул на ее причастность к своему избиению
- 16:35 Экс-футболист «ПСЖ» погиб в 24 года
- 16:31 Названы имена погибших под Житомиром бойцов Нацгвардии
- 16:14 Верховную Раду проверили на коронавирус: когда депутаты вернутся к работе
- 16:08 Россия выдала Казахстану соратника боевика "Моторолы", и того посадили в тюрьму
- 16:06 Кровавая бойня на Житомирщине: причина гибели участников АТО и новые подробности
- 15:56 «Динамо» в спарринге не смогло обыграть лидера первой лиги: видео матча
- 15:43 Тема не звучит вообще: Зеленского упрекнули за отсутствие стратегии по возврату Крыма
- 15:28 Рака ждет любовь, а Деву — преграда: гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
- 15:20 Переехал из России еще при Союзе: раскрыты подробности о мужчине, устроившем кровавую бойню на Житомирщине
Расстрел людей на Житомирщине: полиция показала новые фото, а эксперт указал на важный момент
Полицейские Житомирской области, расследующие кровавую расправу в Новосельцево, которая произошла в ночь на 22 мая, констатировали, что все погибшие были знакомыми стрелка, Анатолия Захаренко, и поддерживали с ним приятельские отношения.
На месте происшествия были обнаружены пять зарегистрированных единиц оружия, включая автомат Калашникова и ружье убийцы.
Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами, один из которых — арендатор. Согласно предварительной версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек.
Еще один рыбак смог спастись бегством — он и сообщил о происшествии полицейским.
В настоящее время начата судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.
В свою очередь глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин обратил внимание на то, что на оперативном фото полиции автомат одного из погибших снят с предохранителя. Он также выразил надежду на то, что следствие непредвзято разберется в случившемся, ведь в сети уже начали требовать для Захаренко высшей меры наказания.
Напомним, журналисты выяснили подробности биографии подозреваемого в массовом убийстве.
Фото полиции Житомирской области251
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!