Мир

В авиакатастрофе в Пакистане чудом выжил один из пассажиров (фото)

В пятницу, 22 мая, власти Пакистана сообщили, что все, кто находился на борту пассажирского самолета, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту Карачи, погибли. Мэр города Васим Ахтар заявил, что рейсом PK8303 из Лахора летели 107 человек — 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Однако министр Мурад Али Шах заявил, что один из пассажиров чудесным образом выжил. Это банкир Зафар Махмуд. Он госпитализирован с переломами бедра и ключицы.

Ахтар подтвердил свидетельства очевидцев о том, что Airbus A320 сделал над аэропортом три круга, а затем рухнул на густонаселенный квартал. Ахтар сказал, что разрушены пять или шесть жилых домов. Пока не ясно, есть ли погибшие и раненые на земле.

Один из очевидцев утверждает, что самолет перед тем, как упасть, врезался в вышку мобильной связи.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Twitter, что он «шокирован и опечален» трагедией. Глава правительства принес соболезнования близким погибших.

Местные СМИ сообщают, что лайнер упал на район, известный как Model Colony. Это квартал, где живут бедняки.

Причина катастрофы пока не установлена. Начато расследование. Самолет, согласно документам, эксплуатировался на протяжении 15 лет. Последний раз проходил полную проверку 1 ноября 2019 года. Сертификат о технической исправности, выданный главой соответствующей службы компании «Пакистанские международные авиалинии» (PIA), которой принадлежал A320, датирован 28 апреля. В документе говорится, что самолет полностью соответствует всем стандартам безопасности. Агентство Reuters сообщает, что пилот лайнера успел сообщить диспетчерам, что во время второго захода на посадку у A320 отказали оба двигателя. Спустя 12 секунд после этого он трижды посла сигнал SOS.

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