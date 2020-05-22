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При нем блистал Роналдо: умер знаменитый футбольный тренер (фото)
Знаменитый футбольный тренер Луиджи Симони, выигравший с «Интером» в 1998 году Кубок УЕФА, умер в возрасте 81 года, сообщает Gazzetta.it.
Итальянский специалист был госпитализирован после перенесенного в июле прошлого года инсульта, но в марте из-за пандемии коронавируса его перевели домой. 21 мая, когда состояние Симони ухудшилось, его снова доставили в больницу в Пизе. Спустя сутки экс-тренер скончался.
Отметим, что Симони, будучи футболистом, выиграл с «Наполи» Кубок Италии, а на тренерском поприще он возглавлял 17 клубов, среди которых — итальянские «Дженоа», «Лацио», «Наполи», «Интер» и другие.
Именно с миланской командой специалист завоевал свой самый важный трофей в карьере — Кубок УЕФА. Кстати, под руководством Симони тогда в «Интере» блистал звезда сборной Бразилии Роналдо.
Луиджи Симони тренировал многих звезд футбола, в том числе Роберто Баджо
У Луиджи было пять детей. Причем младший сын Симони — Леонардо родился, когда его знаменитому отцу было 60 лет. Но через несколько дней после радостного события в семье возвращавшийся с игры тренер узнал, что его 33-летний сын Адриано, владелец газетно-табачного магазина, врезался на мотоцикле в автомобиль. После десяти дней в коме сын Симони скончался.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался знаменитый экс-тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич.
Фото gigisimoni. it203
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