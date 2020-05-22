26.67 / 26.94 28.90 / 29.40
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Кот-вратарь поразил сеть: мастерство Мяунуэля Нойера оценили даже в «Баварии» (видео)

20:17 22 мая 2020
Крис Диксон и его кот
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Популярный британский блогер Крис Диксон показал, как его кот по кличке Мяунуэль Нойер (намек на голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера) отражает удары по воротам.

Диксон установил у себя в гостиной ворота, а кота назначил голкипером. Блогер бил по воротам небольшим красным мячом, но отпраздновать гол так и не сумел. Из 11 попыток хозяин кота не реализовал ни одной!

«Знал, что допустил ошибку, назвав кота Мяунуэлем Нойером», — написал Крис на своей странице в Twitter.

Кстати, Мяунуэль быстро стал звездой соцсетей. Его сэйвы очень понравились «Баварии», которая назвала их «невероятными». Мюнхенский клуб также разместил ролик с котом у себя в Twitter.

Интересно, что на следующий день «Бавария» объявила о продлении контракта с чемпионом мира Мануэлем Нойером до 2023 года. Стороны длительное время не могли договориться о новых условиях. Вратарь и его агент несколько раз намекали на возможный уход из мюнхенского клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кот дважды прервал матч чемпионата Беларуси по футболу.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рамзан Кадыров

Больной коронавирусом Кадыров находится в тяжелом состоянии

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Тина Кароль и Дан Балан

«Горько молодым»: Потап произнес свадебный тост в честь Тины Кароль и Дана Балана (видео)

Коронавирус

Почему одни люди повторно заражаются COVID-19, а другие болеют без симптомов: ответ иммунолога

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер