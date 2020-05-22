Кот-вратарь поразил сеть: мастерство Мяунуэля Нойера оценили даже в «Баварии» (видео)

Спорт

Популярный британский блогер Крис Диксон показал, как его кот по кличке Мяунуэль Нойер (намек на голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера) отражает удары по воротам.

Диксон установил у себя в гостиной ворота, а кота назначил голкипером. Блогер бил по воротам небольшим красным мячом, но отпраздновать гол так и не сумел. Из 11 попыток хозяин кота не реализовал ни одной!

«Знал, что допустил ошибку, назвав кота Мяунуэлем Нойером», — написал Крис на своей странице в Twitter.

Кстати, Мяунуэль быстро стал звездой соцсетей. Его сэйвы очень понравились «Баварии», которая назвала их «невероятными». Мюнхенский клуб также разместил ролик с котом у себя в Twitter.

Интересно, что на следующий день «Бавария» объявила о продлении контракта с чемпионом мира Мануэлем Нойером до 2023 года. Стороны длительное время не могли договориться о новых условиях. Вратарь и его агент несколько раз намекали на возможный уход из мюнхенского клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кот дважды прервал матч чемпионата Беларуси по футболу.

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