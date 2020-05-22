Расстрел ветеранов АТО на Житомирщине: волонтер разрушил версии о рэкете

Происшествия

Расстрел участников АТО на озерах в Попильнянском районе не мог быть связан с попытками «отжать» пруд. В этом уверен известный украинский волонтер Серж Марко.

В своем Facebook он обратил внимание на то, что на месте происшествия полиция обнаружила только два гражданских карабина.

Также Серж подчеркнул, что погибшие вряд ли легли бы спать, если бы перед этим «прессовали» владельца пруда.

«Если бы люди готовились к «замесу», то вы бы увидели больше двух стволов. Люди бы взяли с собой средства индивидуальной защиты. Взяли бы дополнительные магазины. Не потому что пригодится. А потому что «на всякий случай… И точно наб*хавшись не легли бы спать, будучи расстреляными во сне», — написал он, гневно отреагировав на предположения других «экспертов» о «мести» хозяину пруда.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах опроверг версию о рэкете, отметив, что убитые и его жертвы были давно знакомы. По его данным, эта компания киевлян уже не в первый раз приезжала на озеро к «дяде Толе» ловить рыбу.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин обратил внимание на то, что на оперативном фото полиции автомат одного из погибших снят с предохранителя.

Фото полиции

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