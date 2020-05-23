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Судью Верховного суда отстранили от должности за вождение в пьяном виде
Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Ранее сообщалось о том, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Барышевского районного суда Киевской области Елены Литвиненко, «прославившейся» постановлением об отзыве лицензии авиаперевозчика SkyUp.
Решение об отстранении Сердюка приняла 22 мая первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, говорится в сообщении пресс-службы ВСП.
Отмечается, что к судье применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.
«Учитывая решение, принятое первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сердюка Валентина Васильевича отстранено от совершения правосудия», — говорится в сообщении.
Таким образом, до момента официального увольнения судьи с должности Высшим советом правосудия, он считается временно отстраненным от должности.
«Срок действия отстранения судей от правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты», — уточнили в ВСП.
О причине отстранения судьи сообщает агентство «Интерфакс-Украина»: в ВСП его представителям пояснили, что судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судья был привлечен к административной ответственности в виде штрафа размере 10 тысяч грн и лишения права управлять автомобилем сроком на один год.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львове судья отказался штрафовать нарушителя карантина, посчитав, что Конституция имеет большую юридическую силу, чем постановление Кабмина.27
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