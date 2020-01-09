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Украина

Судья из Барышевки, принявшая скандальное решение по авиакомпании SkyUp, уволена

20:09 9 января 2020 150
Елена Литвиненко
Инф. «ФАКТОВ»

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Барышевского районного суда Киевской области Елены Литвиненко. Причиной стало совершение судьей «существенного дисциплинарного проступка» при вынесении постановления о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Высший совет согласился с решением Первой Дисциплинарной палаты о том, что судья Литвиненко во время решения вопроса «осуществила вмешательство» в деятельность ООО «Авиакомпания Скайап». Также она нарушила правила территориальной юрисдикции, приняв иск к рассмотрению, и не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком.

Все это привело к тому, что положения специального законодательства, а именно Воздушного кодекса Украины, судья оставила без внимания.

Напомним, в июне Барышевский районный суд Киевской области принял решение о приостановлении лицензии лоукостера SkyUp, удовлетворив иск жительницы Барышевки Оксаны Пасенко. Однако впоследствии выяснилось, что истица в суд не обращалась.

Государственное бюро расследований усмотрело в действиях судьи признаки нарушения ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса, а именно вынесения заведомо неправосудного определения. Санкция указанной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

В ноябре 2019 года Высший совет правосудия утвердил решение о привлечении к административной ответственности и обращении об увольнении с должности скандальной судьи.

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