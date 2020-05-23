Украина

Поедут в РФ или в Сирию: стало известно, почему около 200 тысяч человек не смогут участвовать в выборах на Донбассе

Усиленная раздача Россией своих паспортов на оккупированной части Донбасса привела к тому, что уже около 200 тысяч украинских граждан получили российские документы. И если в октябре на территории ОРДЛО будут проходить выборы по украинскому законодательству, то они не будут иметь права баллотироваться на должности местных органов власти.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы «Свобода слова Савика Шустера».

«По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, получившие паспорта РФ. Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований („ЛДНР“, — ред.), это „военные“, это „госслужащие“ и прочее», — заявил министр

По его словам, иностранные граждане не могут избираться в органы власти. И даже если они смогут на какое-то время скрыть наличие российского паспорта, то впоследствии это станет поводом для того, чтобы лишить их статуса депутата горсовета, сельсовета или статуса городского головы

Поэтому такие граждане, предполагает Резников, поедут в Россию, на свою новую родину, или же Сирию — «на утилизацию».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам Резникова, местные выборы на Донбассе смогут пройти по украинскому законодательству лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

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