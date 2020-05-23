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Подозреваемый в громком убийстве на Херсонщине вышел на свободу: мать жертвы опасается за свою жизнь
В Херсоне суд освободил под залог бывшего правоохранителя Юрия Кашникова, совершившего резонансное убийство человека в новогоднюю ночь в городе Каховка. Несмотря на внушительную сумму залога — 504 тысячи гривен — деньги были внесены в тот же день, сообщает интернет-ресурс Херсон Типичный.
Мать убитого Владимира Чебукина обратилась к прокуратуре с призывом защитить ее — женщина считает, что убийца сына может прийти к ней с угрозами. Она отметила, что у экс-полицейского нет ни жилья, ни работы, а залог, скорее всего, внесла состоятельная семья сожительницы подозреваемого.
Женщина также подозревает, что у Кашникова при обыске изъяли только одна единица огнестрельного оружия, а еще одна находится в сейфе по фактическому месту прописки.
По ее требованию прокуратура обжаловала решение об освобождении убийцы.
«В ходе досудебного расследования подано ходатайство о продлении срока содержания подозреваемого под стражей без определения альтернативной залога. Однако, постановлением следственного судьи требования прокуратуры удовлетворены частично. Учитывая тяжесть совершенного уголовного преступления и имеющиеся риски прокуратура отстаивать безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Херсонской области Игорь Мельник.
Напомним, 26-летний Владимир Чебукин скончался от полученных ран в больнице через 2 дня, а в его теле нашли 15 пуль. После убийства из отдела полиции уволили трех полицейских, трех отстранили от занимаемой должности, еще к трем применили дисциплинарное взыскание.
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