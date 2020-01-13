Происшествия

Убийство на Новый год в Каховке: в полиции полетели головы

В Каховке Херсонской области, где в новогоднюю ночь убили 26-летнего парня, из отдела полиции уволили трех полицейских, трех отстранили от занимаемой должности, еще к трем применили дисциплинарное взыскание.

«Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка. По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности», — говорится в сообщении областного главка полиции.

Напомним, 1 января в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента — местного жителя Владимира Чебукина, тот умер. Главным подозреваемым по делу является 29-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Он задержан и взят под стражу на 60 суток без права залога. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек. По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.

В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.

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