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Мир

Пьяный посетитель зоопарка попытался утопить медведя (видео)

8:22 23 мая 2020
Мужчина топит медведя
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В открывшемся после карантина зоопарке Варшавы пьяный посетитель проник в вольер к медведям. Когда животное про кличке Сабина подбежало к нему, мужчина сиганул в ров с водой. Заинтересованная медведица некоторое время наблюдала за незваным гостем, а потом прыгнула в воду вслед за ним. Тогда, как пишет издание The Sun, 23-летний поляк попытался утопить ее, ухватив зверя за голову. А растерявшаяся медведица даже не пытается защищаться.

В конце концов мужчина вылез на берег и взобрался на скалу, ожидая спасателей. Сабина к нему больше не приближалась.

Пожилая медведица физически не пострадала, но пережила сильный стресс. Ранее она работала в цирке. «Она привыкла к людям, но совершенно не ожидала атаки со стороны человека», — заявило руководство зоосада. Напавшему на животное поляку, которого пожарные достали из вольера, после чего доставили в полицейский участок, готовятся предъявить официальные обвинения.

По словам представительницы зоопарка Анны Карчевской, что нарушителю повезло, что в вольере была одна только Сабина. Медведица находится в хорошей для своего возраста форме, но силы ее уже не те. Если бы рядом был кто-то из ее сородичей, пьяница мог бы в лучшем случае получить тяжелую травму.

В 2015 году Сабина уже подвергалась нападению: 32-летний мужчина залез в вольер и ударил ее по голове, когда животное, пытаясь защититься, попробовало укусить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка. Момент нападения попал на видео.

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