- 08:55 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:37 Глава райсовета на Тернопольщине умер от коронавируса в 49 лет
- 08:30 Футбольный клуб позабавил сеть, перепутав известных тренеров
- 08:22 Пьяный посетитель зоопарка попытался утопить медведя
- 08:15 Подозреваемый в громком убийстве на Херсонщине вышел на свободу: мать жертвы опасается за свою жизнь
- 08:14 Бразилия обошла Россию по числу зараженных коронавирусом
- 08:01 Звезда на карантине: Даяна Ястремская лично разносит продукты нуждающимся одесситам
- 07:48 Известного украинского журналиста объявили в России террористом из-за поста о Сенцове
- 07:19 И дождь, и солнце: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:58 Части пенсионеров повысят выплаты: кто будет получать на 500 грн больше
- 06:32 Анна Кошмал рассказала, как "общается" с "Иваном Будько" и другими коллегами из "Сватов"
- 05:48 Поедут в РФ или в Сирию: стало известно, почему около 200 тысяч человек не смогут участвовать в выборах на Донбассе
Пьяный посетитель зоопарка попытался утопить медведя (видео)
В открывшемся после карантина зоопарке Варшавы пьяный посетитель проник в вольер к медведям. Когда животное про кличке Сабина подбежало к нему, мужчина сиганул в ров с водой. Заинтересованная медведица некоторое время наблюдала за незваным гостем, а потом прыгнула в воду вслед за ним. Тогда, как пишет издание The Sun, 23-летний поляк попытался утопить ее, ухватив зверя за голову. А растерявшаяся медведица даже не пытается защищаться.
В конце концов мужчина вылез на берег и взобрался на скалу, ожидая спасателей. Сабина к нему больше не приближалась.
Пожилая медведица физически не пострадала, но пережила сильный стресс. Ранее она работала в цирке. «Она привыкла к людям, но совершенно не ожидала атаки со стороны человека», — заявило руководство зоосада. Напавшему на животное поляку, которого пожарные достали из вольера, после чего доставили в полицейский участок, готовятся предъявить официальные обвинения.
По словам представительницы зоопарка Анны Карчевской, что нарушителю повезло, что в вольере была одна только Сабина. Медведица находится в хорошей для своего возраста форме, но силы ее уже не
В 2015 году Сабина уже подвергалась нападению: 32-летний мужчина залез в вольер и ударил ее по голове, когда животное, пытаясь защититься, попробовало укусить.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка. Момент нападения попал на видео.282
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"