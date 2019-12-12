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Лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео
В зоопарке пакистанском городе Карачи произошел пугающий инцидент. Смотритель Канну Пирадитта, который кормил льва сырым мясом, слишком близко подошел к клетке, и хищник схватил его за руку. Канну пытался вырваться. Вокруг собралась толпа из его коллег и посетителей, но никто не пришел мужчине на помощь. Некоторые из них хлопали — то ли пытаясь испугать льва, но ли выражая ему свое одобрение.
Наконец, спустя 40 секунд, истекающему кровью Канну удалось высвободить руку, которая была серьезно покалечена. В настоящее время смотритель находится в больнице.
Как сообщает издание Dawn, руководство зоопарка выразило свои соболезнования, но утверждает, что Пирадитта нарушил правила безопасности и подошел к вольеру не с той стороны.
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