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Умер легендарный тренер НБА (фото, видео)
На 79-м году ушел из жизни знаменитый экс-баскетболист и тренер, член Зала славы НБА Джерри Слоун.
Свою игровую карьеру Слоун посвятил «Чикаго Буллз», проведя за «быков» 10 сезонов, с 1966-го по 1977-й, и своей игрой заслужив, чтобы его № 4 был выведен клубом из оборота. Свой тренерский путь Джерри также начал в «Чикаго», работая с командой в трех сезонах, но был уволен в 1981-м. После этого специалист взял паузу, и вновь ступил на тренерскую стезю лишь в 1988-м, приняв «Юту Джаз».
Именно с «джазменами» связаны наибольшие достижения Слоуна. И хоть за 23 сезона (с 1988-го по 2011-й), проведенных во главе «Юты», Джерри так и не стал чемпионом НБА (дважды, в 1997-м и 1998-м, команда доходила до финалов, но в обоих случаях уступала «Чикаго Буллз» во главе с непревзойденным Майклом Джорданом), специалисту все же покорились несколько достижений.
В частности, Слоун стал лишь пятым тренером в НБА, кому покорилась отметка в 1000 побед и лишь вторым наставником, достигшим этого показателя с одной командой. Также Джерри является одним из четырех тренеров (вместе с Греггом Поповичем, Пэтом Райли и Филом Джексоном), кому удавалось 15 сезонов подряд выводить свою команду в плей-офф.
Будучи уволенным из «Юты» в феврале 2011-го, с лета 2013 года Слоун вернулся в клуб в качестве консультанта и скаута. Последнее время легендарный тренер боролся с болезнью Паркинсона и слабоумием.
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