26.71 / 26.96 28.92 / 29.35
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпион мира по футболу продал золотую медаль на аукционе (фото)

12:15 23 мая 2020
Сборная Франции по футболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На всемирно известном аукционе Julien была продана золотая медаль чемпиона мира-2018, на котором триумфовала сборная Франции. Неназванный покупатель выложил за лот 71 875 долларов. Имя футболиста (либо члена штаба французской федерации, которые также получают награды) организаторы также не разглашают.

Отметим, что также на аукционе были проданы золотые медали сборной Бразилии, завоеванные в 1994-м и 2002-м (за 48 и 50 тысяч долларов соответственно), и мяч, которым играли в финальном турнире ЧМ-2002 в Японии и Южной Кореи (за 12,5 тысяч долларов).

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Франции не проиграла ни одного матча, а в финале обыграла Хорватию — 4:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

бой по Волновахой 22 мая 2014 года

«Трое бойцов сгорели в палатке, а еще 11 лежали в поле»: 5 лет назад ВСУ понесли первые масштабные потери (фото, видео)

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер