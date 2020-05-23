Спорт

Чемпион мира по футболу продал золотую медаль на аукционе (фото)

На всемирно известном аукционе Julien была продана золотая медаль чемпиона мира-2018, на котором триумфовала сборная Франции. Неназванный покупатель выложил за лот 71 875 долларов. Имя футболиста (либо члена штаба французской федерации, которые также получают награды) организаторы также не разглашают.

SOLD for $ 71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winners medal awarded to a player from the champion France national football team.



Sold in today's «Sports Legends» auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020

Отметим, что также на аукционе были проданы золотые медали сборной Бразилии, завоеванные в 1994-м и 2002-м (за 48 и 50 тысяч долларов соответственно), и мяч, которым играли в финальном турнире ЧМ-2002 в Японии и Южной Кореи (за 12,5 тысяч долларов).

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Франции не проиграла ни одного матча, а в финале обыграла Хорватию — 4:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов.

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