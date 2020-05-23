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Политика

Волкер придумал, как Украине вступить в НАТО в условиях войны с Россией: слово за Альянсом

14:34 23 мая 2020
Курт Волкер
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Кремль пытается помешать таким странам, как Украина, Грузия и Молдова, вступить в НАТО, используя оккупацию территорий, как средство достижения этой цели. Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах. А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, у которых есть территории, оккупированые Россией, поскольку согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс) это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой», — сказал он ходе онлайн-дискуссии в рамках «Киевского форума по безопасности», сообщает «Интерфакс-Украина».

Волкер отметил, что именно поэтому в своей статье он предложил, чтобы пятая статья не касалась этих территорий, то есть не давать России права вето по вступлению этих стран в НАТО.

«Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что пятая статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий. Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий», — отметил он.

Отметим, что Россия оккупирует украинские Крым и Донбасс, молдавское Приднестровье, а также грузинские Абхазию и Южную Осетию.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Волкер заявил, что Россия вряд ли уйдет с Донбасса в ближайшем будущем, так как Кремль заинтересован в долгоиграющем конфликте в регионе.

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