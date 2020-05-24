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Спорт

Шовковский полетал на самолете с детьми своей возлюбленной (фото, видео)

12:09 24 мая 2020
Александр Шовковский с Никитой и Жасмин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины по футболу, знаменитый экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, в свое время рассказавший, как бросил курить, продолжает совмещать футбол с экстримом.

В авиаклубе в Житомире бывший голкипер покатал на небольшом самолете Cessna UR IFC детей своей возлюбленной Марины Кутеповой от предыдущих отношений с бизнесменом Сергеем Евланчиком — сына Никиту и дочь Жасмин.

«Немного полетали, — А теперь поздравим друга с „ПЕРВЫМ СОЛО“!» — написал в Instagram Александр Шовковский (листать фото и видео).

Кстати, в последние годы знаменитый голкипер частенько совмещает футбол и экстрим. В частности, пару лет назад Александр с Мариной и друзьями на своем байке Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra за 13 дней объехал девять стран

Александр и Марина путешествовали по Европе на байке

Да и такой экзотический вид спорта как вейкбординг, судя по видео, знаменитому вратарю не чужд.

Напомним, что Александр Шовковский выступал за «Динамо» в 1993 — 2016 годах, проведя за киевский клуб 635 матчей и выиграв 14 раз чемпионат Украины, 11 раз Кубок страны и 6 раз национальный Суперкубок. Во вратарском свитере сборной Украины Александр сыграл 92 поединка, уступая только Андрею Пятову (93 игры), Олегу Гусеву (98), Руслану Ротаню (100), Андрею Шевченко (111) и Анатолию Тимощуку (144).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Шовковский показал своих домашних любимцев.

Фото Instagram

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