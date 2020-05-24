В Англии подсчитали число смертей от коронавируса из-за матча ЛЧ «Ливерпуль» — «Атлетико» (видео)

Спорт

Компания Edge Health, основываясь на данных Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), пришла к выводу, что состоявшийся 11 марта ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» привел как минимум к 41 дополнительной смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает издание The Sunday Times.

Напомним, что встреча на «Энфилде» завершилась сенсационной победой «Атлетико» в дополнительное время (3:2), что позволило команде Диего Симеоне выбить из турнира действующего обладателя трофея и выйти в четвертьфинал.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:3

Отмечается, что на тот момент в Испании было порядка 640 тысяч случаев заражения COVID-19, а в Великобритании — 100 тысяч.

При моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Ливерпуль на тот матч на основе сравнения числа смертельных случаев в местных госпиталях и больницах из других регионов Англии выяснилось, что игра спровоцировала как минимум 41 дополнительный летальный случай.

Отметим, что ранее мер Бергамо назвал «биологической бомбой» по распространению COVID-19 состоявшийся в Милане со зрителями поединок Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Атлетико» Маркос Льоренте после триумфа на «Энфилде» назвал в честь стадиона «Ливерпуля» своего пса.

Фото Getty Images

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