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Разрушены два дома: боевики обстреляли поселок на Донетчине (фото)
Вследствие обстрела со стороны оккупантов 23 мая был разрушены дачные дома в поселке Каменка Донецкой области. Это уже не первый случай, когда оккупанты ведут огонь по жилой инфраструктуре. Две недели назад под гранатометный обстрел попали жилые кварталы в Авдеевке, тогда тоже пострадал дом мирных граждан.
Как сообщили в штабе ООС, 23 мая вражеские вооруженные формирования применили артиллерийские системы крупного калибра (122 мм). После разрыва снаряда в одном из домов была разрушена крыша. В другом здании пробита стена и повреждена кровля. Жители чудом не пострадали.
Напомним, ООН обратила внимание, что в этом году в прифронтовых районах на Донбассе выросла угроза для гражданского населения. Участились обстрелы школ и другой гражданской инфраструктуры. Возле Авдеевской промзоны под обстрел попали дома, ранена пенсионерка.
Фото pressjfo. news/Facebook74
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