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Украина

До лета осталась одна неделя: в сети показали фото заснеженных Карпат

15:35 24 мая 2020
снег
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока большая часть Украины удивлялась ночным заморозкам в мае, на высокогорье Карпат царит настоящая зима. С начала месяца здесь бушуют метели, образовались снежные заносы.

Спасатели, дежурящие на горе Поп Иван Черногорский, показали, как выглядят Карпаты за неделю до лета. Днем 24 мая шел снег, температура воздуха составляла всего +2°С. Днем ранее было солнечно, но не настолько, чтобы растаял снег и зима сменилась весной.

Напомним, в Закарпатье в мае был установлен новый температурный рекорд — 7,7 градусов мороза. Синоптики ожидают, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, и в горах будет по-прежнему холодно, а существенного потепления можно ждать с 27 мая.

Фото chornogora. rescue112

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