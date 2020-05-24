- 17:11 «Обстановка на грани взрыва»: врач рассказал о ситуации в инфекционной больнице в Харькове
- 17:05 Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов
- 16:38 Оккупанты в Крыму подготовили неприятный сюрприз для приезжих
- 16:16 Маски придется носить даже после отмены карантина: в Минздраве сделали важное заявление
- 16:14 В Англии подсчитали число смертей от коронавируса из-за матча ЛЧ «Ливерпуль» — «Атлетико»
- 16:11 Незадолго до трагедии вел сложные переговоры: выяснились детали гибели нардепа Давиденко
- 15:42 В Закарпатье зафиксировали новую вспышку коронавируса
- 15:35 До лета осталась одна неделя: в сети показали фото заснеженных Карпат
- 15:26 На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы
- 15:14 Разрушены два дома: боевики обстреляли поселок на Донетчине
- 15:01 Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление
- 14:56 В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш»
«Обстановка на грани взрыва»: врач рассказал о ситуации в инфекционной больнице в Харькове
В Харьковской областной больнице, выбранной для лечения пациентов с коронавирусом, сложилась взрывоопасная ситуация. Медучреждение переполнено, персонал массово увольняется, много случаев заражения медсестер и врачей. Об этом рассказал в Facebook харьковский анестезиолог Владимир Корсунов, привлеченный на консилиум в медучреждение.
По словам врача, в больнице с начала вспышки успели заразиться директор и его заместитель по медицинской части, заведующие отделениями, три анестезиолога, медсестры.
«Ежедневно увольняются сотрудники! Больница уже месяц загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19! Обстановка в больнице на грани взрыва!» — предупреждает Корсунов.
Врач опроверг утверждения властей, что больница якобы обеспечена всем необходимым. По словам Корсунова, директор больницы покупает себе лекарства за собственные средства, а на лечение завотделением собирают средства всем медучреждением. Попытки достучаться до областного департамента здравоохранения остались без ответа.
Напомним, замглавы Харьковского облсовета с супругой после выявления коронавируса отправились лечиться не в Харьков, а в Киев. С начала вспышки в Харькове зафиксировано более 500 случаев заболевания коронавирусом, по области — 910.
Фото kh.vgorode.ua358
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.