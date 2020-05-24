Украина

«Обстановка на грани взрыва»: врач рассказал о ситуации в инфекционной больнице в Харькове

В Харьковской областной больнице, выбранной для лечения пациентов с коронавирусом, сложилась взрывоопасная ситуация. Медучреждение переполнено, персонал массово увольняется, много случаев заражения медсестер и врачей. Об этом рассказал в Facebook харьковский анестезиолог Владимир Корсунов, привлеченный на консилиум в медучреждение.

По словам врача, в больнице с начала вспышки успели заразиться директор и его заместитель по медицинской части, заведующие отделениями, три анестезиолога, медсестры.

«Ежедневно увольняются сотрудники! Больница уже месяц загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19! Обстановка в больнице на грани взрыва!» — предупреждает Корсунов.

Врач опроверг утверждения властей, что больница якобы обеспечена всем необходимым. По словам Корсунова, директор больницы покупает себе лекарства за собственные средства, а на лечение завотделением собирают средства всем медучреждением. Попытки достучаться до областного департамента здравоохранения остались без ответа.

Напомним, замглавы Харьковского облсовета с супругой после выявления коронавируса отправились лечиться не в Харьков, а в Киев. С начала вспышки в Харькове зафиксировано более 500 случаев заболевания коронавирусом, по области — 910.

Фото kh.vgorode.ua

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