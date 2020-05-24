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Туристическому сезону быть: Испания откроет границы для отдыхающих
Испания с июля открывает границы для иностранных туристов. Отели и вся туристическая сфера уже сегодня могут начинать подготовку к новому сезону. Об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Карантин из-за коронавируса в Испании был одним из самых жестких в Европе. Из-за введенных ограничений очень сильно пострадал туристический сектор страны, который обеспечивает 10−12% испанской экономики. Не у дел остались 2,5 млн человек, занятых в туристическом бизнесе.
Власти Испании надеются, что им удастся восстановить туристический поток до привычных 80 млн гостей в год. «Момент настал. Я объявляю вам, что в этом году будет туристический сезон … Иностранные туристы могут начинать планировать свой отпуск в нашей стране», — заявил Санчес.
Напомним, с 1 июля готова принимать туристов Греция. В Турции возобновляют медицинский туризм. В июне откроют границы Австрия и Швейцария. С 3 июня ждет иностранцев Италия. Об этом в статье «Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев».185
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