- 21:32 Вспышка коронавируса в психбольнице на Волыни: персоналу рекомендовали две недели оставаться на работе
- 20:57 Земля стала белой: в сети показали впечатляющие фото града на Донетчине
- 20:25 Спецразметка и правила для пассажиров: как выглядит метро Киева накануне открытия
- 20:15 Красотка-дочь Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо»
- 20:03 Повышение заработной платы и судьбоносная встреча: лунный календарь на неделю
- 19:56 В институте вирусологии в Ухане рассказали о работе над штаммами коронавируса летучих мышей
- 19:37 «Украденный» арбитром пенальти лишил Милевского 16-го трофея в карьере
- 19:09 «Заметили, нашли и наказали»: в сети показали видео мощного удара по позиции боевиков на Донбассе
- 18:44 Туристическому сезону быть: Испания откроет границы для отдыхающих
- 18:13 Черновол заявила, что против нее завели новое дело
- 18:07 Экс-первая ракетка мира побила мировой рекорд Серены Уильямс
- 18:03 В Киеве и других городах Украины прошла акция протеста «Стоп реванш»
Красотка-дочь Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо» (фото)
Младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса — 18-летняя Яна — вместе с 19-летним игроком молодежной команды «бело-синих» Кристианом Биловаром на своих страницах в Instagram разместили зажигательные совместные фото из супермаркета.
На снимках Яна, которая, кстати, серьезно занимается балетом, сидит в тележке для продуктов, а «за рулем» находится воспитанник закарпатского футбола Кристиан.
Подписчики красавицы и футболиста уже гадают — любовь у ребят или дружба.
Яна Суркис серьезно занимается балетом
Кристиан Биловар
Кстати, в свое время в книге «Команда его мечты» Яна Суркис рассказывала, как сама в школьные годы выходила на футбольное поле: «Я некоторое время играла за школьную команду на позиции защитника. Ой, с этим целая история связана. Пригласила папу за нас поболеть на финал турнира. Он на трибуне сразу потянулся за сигаретой, а на замечание директора сказал: „Я же нервничаю! Моя дочь играет!“ Та сигарета, наверное, так и осталась единственной разрешенной в истории нашей школы. Потом папа ходил вокруг поля и все время давал какие-то советы. Закончилось же все тем, что мяч попал мне в лицо, и он попросил тренера, чтобы тот меня заменил. „Семью позорит!“ — так и сказал. С тех пор я к мячу не приближаюсь».
Яна, понятное дело, болеет за киевское «Динамо»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис бросил вызов футболистам «Динамо».
Фото Instagram881
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией: какие ситуации самые опасные
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"