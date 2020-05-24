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Спорт

Красотка-дочь Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо» (фото)

20:15 24 мая 2020
Игорь Суркис с дочерью Яной
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса — 18-летняя Яна — вместе с 19-летним игроком молодежной команды «бело-синих» Кристианом Биловаром на своих страницах в Instagram разместили зажигательные совместные фото из супермаркета.

На снимках Яна, которая, кстати, серьезно занимается балетом, сидит в тележке для продуктов, а «за рулем» находится воспитанник закарпатского футбола Кристиан.

Подписчики красавицы и футболиста уже гадают — любовь у ребят или дружба.

Яна Суркис серьезно занимается балетом

Кристиан Биловар

Кстати, в свое время в книге «Команда его мечты» Яна Суркис рассказывала, как сама в школьные годы выходила на футбольное поле: «Я некоторое время играла за школьную команду на позиции защитника. Ой, с этим целая история связана. Пригласила папу за нас поболеть на финал турнира. Он на трибуне сразу потянулся за сигаретой, а на замечание директора сказал: „Я же нервничаю! Моя дочь играет!“ Та сигарета, наверное, так и осталась единственной разрешенной в истории нашей школы. Потом папа ходил вокруг поля и все время давал какие-то советы. Закончилось же все тем, что мяч попал мне в лицо, и он попросил тренера, чтобы тот меня заменил. „Семью позорит!“ — так и сказал. С тех пор я к мячу не приближаюсь».

Яна, понятное дело, болеет за киевское «Динамо»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис бросил вызов футболистам «Динамо».

Фото Instagram

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