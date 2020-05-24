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«Заметили, нашли и наказали»: в сети показали видео мощного удара по позиции боевиков на Донбассе
На Донбассе мощным ударом была уничтожена огневая позиция боевиков, с которой российские наемники обстреливали украинских бойцов. Точное попадание по вражеской позиции стало возможно благодаря волонтерскому квадрокоптеру.
Видео, как работает DJI Mavic 2 Zoom, опубликовал волонтер Роман Доник. «Заметили, нашли и наказали. Естественно только в ответ», — подчеркнул он.
Напомним, для украинской армии был разработан новый специальный квадрокоптер-разведчик, а пока на Донбассе квадрокоптеры становятся «глазами» для бойцов на передовой, помогают работать на опережение, уничтожая вражеские огневые позиции.200
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