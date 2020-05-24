26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Украденный» арбитром пенальти лишил Милевского 16-го трофея в карьере (фото)

19:37 24 мая 2020
Динамо Брест&nbsp;— БАТЭ
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 24 мая, на минском Олимпийском стадионе состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, в котором сошлись трехкратные обладатели трофея БАТЭ из Борисова и брестское «Динамо» с украинцами Артемом Милевским и Александром Нойоком в стартовом составе (Евгений Хачериди провел игру в запасе).

Напомним, что на этой неделе, 20 мая, соперники противостояли друг друг в поединке чемпионата страны, и динамовцы капитулировали на своем поле — 1:3 (гол у «Динамо» забил Милевский).

На сей раз двум лучшим командам Беларуси прошлого сезона для определения победителя основного времени не хватило — 0:0. Казалось, завершится «всухую» и дополнительное время, но на 121-й (!) минуте (за считанные секунды до окончания овертайма!) защитник БАТЭ Волков таки принес своей команде победу — 1:0.

Кстати, в конце основного времени арбитр не решился назначить пенальти в ворота БАТЭ за явный фол в штрафной площадке на Артеме Милевском. Будь рефери решительнее, экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, получивший на 105-й минуте травму, с большой долей вероятности завоевал бы шестой трофей в футболке брестского «Динамо» и 16-й в своей карьере.

Отметим, что в прежние годы «Динамо» и БАТЭ дважды сражались в решающих кубковых противостояниях, и раньше оба раза удача улыбалась команде из Бреста (в 2007 году — 0:0 и по пенальти — 4:3, а в 20 018-м — 3:2). И вот, наконец, коллектив из Борисова взял реванш, четвертый раз завоевав Кубок Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка Артема Милевского порадовала своих поклонников откровенными фото.

Фото ФК «Динамо» (Брест), pressball. by

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Два с половиной часа 54 лыжника, в том числе пятеро детей, провисели в воздухе на остановившемся подъемнике турбазы во львовской области

харьков

«Обстановка на грани взрыва»: врач рассказал о ситуации в инфекционной больнице в Харькове

обстрел

«Заметили, нашли и наказали»: в сети показали видео мощного удара по позиции боевиков на Донбассе

давиденко

Незадолго до трагедии вел сложные переговоры: выяснились детали гибели нардепа Давиденко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер