«Украденный» арбитром пенальти лишил Милевского 16-го трофея в карьере (фото)

Спорт

В воскресенье, 24 мая, на минском Олимпийском стадионе состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, в котором сошлись трехкратные обладатели трофея БАТЭ из Борисова и брестское «Динамо» с украинцами Артемом Милевским и Александром Нойоком в стартовом составе (Евгений Хачериди провел игру в запасе).

Напомним, что на этой неделе, 20 мая, соперники противостояли друг друг в поединке чемпионата страны, и динамовцы капитулировали на своем поле — 1:3 (гол у «Динамо» забил Милевский).

На сей раз двум лучшим командам Беларуси прошлого сезона для определения победителя основного времени не хватило — 0:0. Казалось, завершится «всухую» и дополнительное время, но на 121-й (!) минуте (за считанные секунды до окончания овертайма!) защитник БАТЭ Волков таки принес своей команде победу — 1:0.

Кстати, в конце основного времени арбитр не решился назначить пенальти в ворота БАТЭ за явный фол в штрафной площадке на Артеме Милевском. Будь рефери решительнее, экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, получивший на 105-й минуте травму, с большой долей вероятности завоевал бы шестой трофей в футболке брестского «Динамо» и 16-й в своей карьере.

Отметим, что в прежние годы «Динамо» и БАТЭ дважды сражались в решающих кубковых противостояниях, и раньше оба раза удача улыбалась команде из Бреста (в 2007 году — 0:0 и по пенальти — 4:3, а в 20 018-м — 3:2). И вот, наконец, коллектив из Борисова взял реванш, четвертый раз завоевав Кубок Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка Артема Милевского порадовала своих поклонников откровенными фото.

Фото ФК «Динамо» (Брест), pressball. by

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter