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«Украденный» арбитром пенальти лишил Милевского 16-го трофея в карьере (фото)
В воскресенье, 24 мая, на минском Олимпийском стадионе состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, в котором сошлись трехкратные обладатели трофея БАТЭ из Борисова и брестское «Динамо» с украинцами Артемом Милевским и Александром Нойоком в стартовом составе (Евгений Хачериди провел игру в запасе).
Напомним, что на этой неделе, 20 мая, соперники противостояли друг друг в поединке чемпионата страны, и динамовцы капитулировали на своем поле — 1:3 (гол у «Динамо» забил Милевский).
На сей раз двум лучшим командам Беларуси прошлого сезона для определения победителя основного времени не хватило — 0:0. Казалось, завершится «всухую» и дополнительное время, но на 121-й (!) минуте (за считанные секунды до окончания овертайма!) защитник БАТЭ Волков таки принес своей команде победу — 1:0.
Кстати, в конце основного времени арбитр не решился назначить пенальти в ворота БАТЭ за явный фол в штрафной площадке на Артеме Милевском. Будь рефери решительнее, экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, получивший на 105-й минуте травму, с большой долей вероятности завоевал бы шестой трофей в футболке брестского «Динамо» и 16-й в своей карьере.
Отметим, что в прежние годы «Динамо» и БАТЭ дважды сражались в решающих кубковых противостояниях, и раньше оба раза удача улыбалась команде из Бреста (в 2007 году — 0:0 и по пенальти — 4:3, а в 20 018-м — 3:2). И вот, наконец, коллектив из Борисова взял реванш, четвертый раз завоевав Кубок Беларуси.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что девушка Артема Милевского порадовала своих поклонников откровенными фото.
Фото ФК «Динамо» (Брест), pressball. by14
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