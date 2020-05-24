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Украина

Спецразметка и правила для пассажиров: как выглядит метро Киева накануне открытия (видео)

20:25 24 мая 2020
метро
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в понедельник, 25 мая, возобновит работу метро. Подземку закрыли 17 марта из-за повышенной угрозы распространения коронавируса. Теперь после ослабления карантина метрополитен откроют, но появится ряд новшеств, снижающих риск заражения.

С 25 мая от всех пассажиров метро будут требовать надеть маску. На входе, у эскалаторов и возле киосков пополнения карт размещены предупреждения о необходимости соблюдать полутораметровую дистанцию. На полу возле касс нанесена специальная разметка, помогающая выдерживать безопасное расстояние.

Поезда метро перед выходом на маршрут будут проходить дезинфекцию, а машинисты, обслуживающий персонал станций будут находиться на рабочем месте в масках. Еще одно новшество касается информационных панелей: там размещены симптомы коронавирусной болезни, правила «гигиены кашля», напоминание о важности использования перчаток и мытья рук.

Метро переходит на работу без жетонов. Найденные дома запасы зеленых жетонов можно будет использовать в течение месяца, то есть до 25 июня.

Напомним, утром 25 мая готовится возобновить работу метро Харькова. В Днепре вопрос с открытием метро будет решать городская комиссия в первой половине дня 25 мая.

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Спецразметка и правила для пассажиров: как выглядит метро Киева накануне открытия (видео)

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