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Спецразметка и правила для пассажиров: как выглядит метро Киева накануне открытия (видео)
В Киеве в понедельник, 25 мая, возобновит работу метро. Подземку закрыли 17 марта из-за повышенной угрозы распространения коронавируса. Теперь после ослабления карантина метрополитен откроют, но появится ряд новшеств, снижающих риск заражения.
С 25 мая от всех пассажиров метро будут требовать надеть маску. На входе, у эскалаторов и возле киосков пополнения карт размещены предупреждения о необходимости соблюдать полутораметровую дистанцию. На полу возле касс нанесена специальная разметка, помогающая выдерживать безопасное расстояние.
Поезда метро перед выходом на маршрут будут проходить дезинфекцию, а машинисты, обслуживающий персонал станций будут находиться на рабочем месте в масках. Еще одно новшество касается информационных панелей: там размещены симптомы коронавирусной болезни, правила «гигиены кашля», напоминание о важности использования перчаток и мытья рук.
Метро переходит на работу без жетонов. Найденные дома запасы зеленых жетонов можно будет использовать в течение месяца, то есть до 25 июня.
Напомним, утром 25 мая готовится возобновить работу метро Харькова. В Днепре вопрос с открытием метро будет решать городская комиссия в первой половине дня 25 мая.359
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