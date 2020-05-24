Под Одессой живодеры убили краснокнижных черепах

Происшествия

В Овидиопольском районе Одесской области неизвестные выловили и убили нескольких черепах. Напомним, ранее на Одесщине двое полицейских и чиновник на охоте убили краснокнижную птицу.

Инцидент произошел 23 мая на Сухом лимане. Именно там обитают болотные черепахи — редкий, занесенный в Красную книгу вид рептилий.

Изверги изловили с полтора десятка этих уникальных животных и…

«Отрезали им головы или раздавили, расчленяли, и жгли на костре… Вот такие уроды живут среди нас», — рассказал одессит Дмитрий Ревун, обнаруживший последствия беспредела.

«Обычно вторая половина апреля — это время, когда после зимовки в Одесской области просыпаются черепахи. Болотная черепаха — редкий, занесенный в Красную книгу вид рептилий. Из земли черепашки появляются обычно, когда температура воздуха достигает 15−20 градусов.

Эта уникальная черепаха — аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем. Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей или под песком. Первую зиму молодые черепахи проводят в земле, питаясь за счет желточного мешка, расположенного на брюшных щитках пластрона", — пояснил известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Отмечается, что эта популяция относится к категории «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому», численность особей очень незначительна.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Отметим, что 23 мая отмечался Всемирный день черепахи. Впервые этот праздник отметили в 2000 году, благодаря инициативе Американского общества спасения черепах, стремящегося привлечь внимание к проблемам сохранения этих рептилий.

Как сообщали «ФАКТЫ», селе Мархалевка Киевской области появился догхантер, который истребляет бездомных животных.

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