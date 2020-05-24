26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой живодеры убили краснокнижных черепах

22:42 24 мая 2020
черепаха
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Овидиопольском районе Одесской области неизвестные выловили и убили нескольких черепах. Напомним, ранее на Одесщине двое полицейских и чиновник на охоте убили краснокнижную птицу.

Инцидент произошел 23 мая на Сухом лимане. Именно там обитают болотные черепахи — редкий, занесенный в Красную книгу вид рептилий.

Изверги изловили с полтора десятка этих уникальных животных и…

«Отрезали им головы или раздавили, расчленяли, и жгли на костре… Вот такие уроды живут среди нас», — рассказал одессит Дмитрий Ревун, обнаруживший последствия беспредела.

«Обычно вторая половина апреля — это время, когда после зимовки в Одесской области просыпаются черепахи. Болотная черепаха — редкий, занесенный в Красную книгу вид рептилий. Из земли черепашки появляются обычно, когда температура воздуха достигает 15−20 градусов.

Эта уникальная черепаха — аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем. Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей или под песком. Первую зиму молодые черепахи проводят в земле, питаясь за счет желточного мешка, расположенного на брюшных щитках пластрона", — пояснил известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Отмечается, что эта популяция относится к категории «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому», численность особей очень незначительна.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Отметим, что 23 мая отмечался Всемирный день черепахи. Впервые этот праздник отметили в 2000 году, благодаря инициативе Американского общества спасения черепах, стремящегося привлечь внимание к проблемам сохранения этих рептилий.

Как сообщали «ФАКТЫ», селе Мархалевка Киевской области появился догхантер, который истребляет бездомных животных.

213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Суркис с дочерью Яной

Красотка-дочь Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо» (фото)

Прага

Нужна специальная справка: стали известны условия получения украинцами чешской визы

харьков

«Обстановка на грани взрыва»: врач рассказал о ситуации в инфекционной больнице в Харькове

дтп

Машина на клумбе, дети в больнице: эксклюзивные фото серьезного ДТП в центре Киева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер