Украина

Не только госизмена: в прокуратуре рассказали, в чем подозревают Поклонскую

Против Натальи Поклонской украинская прокуратура открыла несколько уголовных производств. Кроме того, одиозная «крымская экс-прокурор» фигурирует в ряде расследований, но там подозрения еще не объявлялись.

На сегодня Поклонская является подозреваемой в создании преступной организации (ч.1 ст. 255 УК Украины) и в незаконном преследовании крымчан (ч. 3 ст. 146 УК). Как сообщают Крым.Реалии, имеется в виду дело Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Чирния.

Еще одно подозрение Поклонской касается военных преступлений (ч.1 ст. 438 УК — «нарушение законов и обычаев войны»). Подразумеваются решения Поклонской по запрету Меджлиса крымскотатарского народа и преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года («дело Рефата Чубарова и Ахтема Чийгоза»).

Также расследуется дело о госизмене Поклонской путем участия в выборах в российскую Госдуму. Еще один эпизод касается препятствования деятельности журналистов в Крыму. Подозрения пока не объявлялись.

Напомним, в прокуратуре АРК обещали, что показания из последнего интервью Поклонской лягут в основу уголовного производства.

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