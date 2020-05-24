Машина на клумбе, дети в больнице: эксклюзивные фото серьезного ДТП в центре Киева

Происшествия

Вечером в воскресенье, 24 мая, случилось серьезное ДТП в центральной части Киева. На площади Победы не смогли разъехаться «Форд» и «Инфинити». Предварительно выяснилось, что гость столицы за рулем «Форда» выезжал с поворотом на площадь, а «Инфинити» двигался с улицы Дмитриевской в сторону ул. Жилянской. В результате столкновения «Форд» очутился на цветочной клумбе.

В машинах были дети пяти и восьми лет. Маленьких пассажиров доставили в больницу на обследование. Врачи пока не нашли угрозы для здоровья детей. Позже стало известно, что водителя «Инфинити» тоже пришлось госпитализировать из-за резкого ухудшения состояния.

Кто и в какой степени виновен в случившемся столкновении, будет известно после расследования.

Следует отметить, что на этой площади столкновения происходят практически ежедневно, и водителям нужно быть особенно внимательным. Так, 22 мая в районе площади Победы «Фольксваген» опрокинул «Тойоту». На том же участке дороги автомобиль «скорой» не смог разъехаться с машиной такси.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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