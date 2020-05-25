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Подруги: девушка устроила теплые обнимашки со строгой индюшкой (необычное видео)
Многие пользователи Сети любят публиковать видео с котиками, собачками или, в крайнем случае, черепахами. А вот индюки почему-то считаются недостаточно дружелюбными для этого, да к тому же еще и очень агрессивными.
Исправить ситуацию и восстановить справедливость решилась девушка из США, которая разместила видео, на котором она раскрывает объятия, и в них радостно бросается индюшка.
Девушка смеется, она счастлива, и зрителям становится понятно, что эта индюшка — явное исключение из распространенного убеждения об этих строгих и чопорных птицах.
Сразу после публикации ролик стал популярным в соцсетях и набрал почти 200 тысяч просмотров за день, пишет «Ридус».
При этом некоторых пользователей больше заинтересовали второстепенные герои видео: «Ахах, только посмотрите на этих псов на заднем фоне», «Кажется, псы позади тоже большие любители обнимашек».
Не обошлось и без любителей циничных шуточек: «Она просто обнимает его перед тем, как отобедать», «А когда наступит День благодарения, девушка обнимет тарелку».
Но большинство комментариев были искренними и добрыми, ведь не каждый день можно встретить ролик, где индюшки так охотно обнимаются с людьми.
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