Мир

Талант на борьбу с коронавирусом: собака рисует картины, которые продаются за сотни долларов

Собаки любят выручать людей в трудные минуты — помогая находить смертельные боеприпасы или собирая средства на борьбу с опасным заболеванием.

Во втором случае речь идет об австралийской овчарке из США, которая рисует картины, доход от которых ее хозяйка отправляет на борьбу с коронавирусом и другие благородные цели, пишет Ohmydog.

Собака по кличке Айви из Майерс Парка рисует обычно один раз в неделю кистью только с одним цветом краски. На одно произведение уходит три-четыре недели, каждую «картину» Айви и ее владелица Лиза Кайт подписывают оранжевым отпечатком собачьей лапы. После завершения работы Лиза продает картины в интернете.

Работа организована примерно так: Лиза просто протягивает Айви кисть, остальное та делает самостоятельно и весь процесс таким образом контролируется только воображением собаки. Часть средств от продаж картин семья Кайт тратит на благотворительность, жертвуя в том числе на борьбу с коронавирусом. За семь лет жизни Айви Лиза успела продать около 600 рисунков.

По словам Лизы, Айви вообще очень одаренная собака. Она может сама открывать и закрывать двери, приносить вещи и снималась в нескольких рекламных роликах.

У Айви есть поклонники по всему миру, но некоторые активисты по защите прав животных критикуют Лизу Кайт за «порабощение» собаки в угоду своим интересам. В ответ на критику Лиза отвечает, что, по ее мнению, у Айви лучшая жизнь которую могла бы только пожелать собака.

Ранее «ФАКТЫ» писали об умном щенке, который в будущем наверняка также будет помогать людям: сейчас же маленький песик занят изучением окружающего мира и привнесением в него частички доброты.

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