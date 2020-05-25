Оккупанты готовят циничную провокацию на Донбассе: в разведке раскрыли детали

Украина

На Донбассе враг готовит циничную провокацию. Не исключено, что из жилых кварталов оккупированной Голубовки захватчики попытаются ударить в сторону подконтрольного Украине Новотошковского. В случае такого сценария под обстрелом окажутся густонаселенные районы. По похожему сценарию 23 мая враг устроил обстрел села Каменка. Были выпущены 32 артснаряда, некоторые попали по дачным домам в поселке.

Разведка доложила, что на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Российско-оккупационные войска демонстративно разворачивали расчеты на огневых позициях. Кроме того, есть сведения, что российские наемники готовят принудительную эвакуацию жителей северо-западных районов Донецка. Это также может свидетельствовать о подготовке провокационных обстрелов.

Командование Объединенных сил предполагает, что захватчики хотят принудить украинскую армию к ответному огню, а потом обвинить в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

Напомним, за последние два дня вооруженные формирования РФ под прикрытием жилой застройки на оккупированных территориях обстреляли украинские позиции. Из оккупированных Васильевки и Яковлевки (Ясиноватский район) вражеская артиллерия обстреливала село Каменка. С территории поселка Байрак были обстреляны окрестности Новолуганского. Врагом использовались артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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